Sabato 28 marzo alle 16 si svolgerà un incontro nella Sala conferenze del Polo Culturale Bottini dell'Olio, intitolato

Sabato 28 marzo, alle 16 nella Sala conferenze del Polo Culturale Bottini dell'Olio, si terrà un incontro dal titolo "Questa stella che è la Terra. Giordano Bruno e l'universo infinito", promosso dal Caffè della Scienza "N. Badaloni" di Livorno in collaborazione con il Centro Filippo Buonarroti Toscana. L'iniziativa nasce come momento di riflessione e divulgazione scientifica, ma anche come occasione per ricordare la figura di Dario Fabiani, appassionato di astronomia e protagonista delle prime attività culturali del Centro a Livorno. L'incontro sarà introdotto da Flavia Marzano, Presidente del Caffè della Scienza, e da Francesco Bocci del Centro Filippo Buonarroti Toscana. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - "Questa stella è la Terra", sabato 28 marzo incontro ai Bottini dell'Olio

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