In Italia, Kayode e Bartesaghi, entrambi titolari in club di Premier League e Serie A, giocano con la nazionale Under 21. La squadra italiana affronterà oggi e martedì prossimo le partite contro Macedonia del Nord e Svezia, valide per le qualificazioni all’Europeo Under 21. Questi incontri si svolgono nell’ambito della fase di qualificazione del torneo continentale.

L’Italia Under 21 dovrà affrontare oggi e martedì prossimo i match contro la Macedonia del Nord e la Svezia per le qualificazioni all’Europeo di categoria. Tra i convocati del ct Baldini spiccano Michael Kayode e Davide Bartesaghi, che giocano stabilmente nelle loro squadre d’appartenenza, rispettivamente Brentford e Milan. Che ci fanno Kayode e Bartesaghi nell’Italia Under 21?. In Francia, Spagna, Inghilterra, stiamo certi che due ragazzi con i loro dati e le loro prestazioni, sarebbero finiti dritti nella Nazionale maggiore, senza ombra di dubbio. Ma in Italia non è così. Non bastano 26 presenze (con 2 gol e 1 assist) nel Milan, secondo in... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Questa è l’Italia: Kayode e Bartesaghi titolari in Premier e Serie A, ma giocano nell’Under 21

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