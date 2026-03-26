Arezzo, 26 marzo 2026 – La stagione teatrale 202526 al Teatro Dovizi di Bibbiena continua con sette spettacoli in abbonamento e un programma dedicato ai più giovani, realizzato in collaborazione con Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo, insieme al Comune. Nel frattempo, tra gli eventi della stagione, si parla anche di una strage avvenuta a Carnaio, raccontata da Livio Valenti.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Prosegue la stagione 202526 del Teatro Dovizi di Bibbiena. Sette appuntamenti in abbonamento, oltre a un ricco programma di teatro per ragazzi nel cartellone curato da Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo con il Comune. «Chiudimi gli occhi con una carezza», di Livio Valenti è lo spettacolo in programma stasera giovedì 26 marzo. Il testo è ispirato alla strage e ai tragici eventi che si svolsero a Carnaio il 25 luglio 1944. «Il vento soffia, cambia le cose, e anche le rocce diventano rose. Carnaio, chiudimi gli occhi con una carezza è uno spettacolo nato per rendere il senso e valorizzare la memoria dei fatti drammatici avvenuti durante la seconda guerra mondiale nei territori dell’Appennino Tosco Emiliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quella strage a Carnaio, il racconto di Livio Valenti

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