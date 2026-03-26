Quel posto sotto l’ombrellone Noi uniti per difendere una storia

Federica Veronesi gestisce il Bagno Isa nel lido di Volano. La legge sulla direttiva Bolkestein rischia di mettere fine all’attività di famiglia. La titolare si trova a dover affrontare una scadenza imminente che potrebbe portare alla chiusura della spiaggia. La vicenda riguarda la tutela di un’attività storica e l’eventuale perdita di un punto di riferimento per i clienti locali.

Federica Veronesi è la titolare del Bagno Isa, nel lido di Volano. La direttiva Bolkestein, il conto alla rovescia per una storia di famiglia. Il 2027 è il termine ultimo per adeguarsi alle nuove regole, che prevedono gare pubbliche per le concessioni balneari. "Il rischio è che la legge del più forte favorisca i grandi gruppi a discapito delle realtà storiche locali", l’amarezza nel cuore. Quello stabilimento è da 30 anni la sua vita. L’hanno aperto i genitori Silvano Veronesi e Daniela Barbazza. Che ancora lavorano al suo fianco. "Papà è il responsabile della spiaggia, la mamma si occupa della cucina". Non è la vostra una difesa nostalgica? "No, difendiamo un valore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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