Quel bambino non sarà mai mio fratello

Un bambino ha affermato che non sarà mai considerato parte della famiglia di un altro membro, suscitando reazioni di sorpresa e smarrimento tra parenti e amici. La questione riguarda il cambiamento degli equilibri familiari e le reazioni emotive di fronte a questa situazione. La discussione si è concentrata sulle implicazioni di questa affermazione e sulle risposte delle persone coinvolte.

Cambiare gli equilibri familiari non è mai facile. È normale che tu abbia reagito con perplessità alla proposta di accogliere il figlio del compagno di tua madre: è un bambino che arriva da un contesto diverso e che, inevitabilmente, porterà con sé trasformazioni importanti nella tua quotidianità, nei tuoi spazi, nei tuoi equilibri emotivi. Però non sei né egoista né insensibile per aver detto “no”: stai solo cercando di proteggere la tua vita e la tua routine, che sono importanti tanto quanto le esigenze degli altri. Famiglie allargate. Le famiglie allargate e ricomposte sono molto comuni e di solito rappresentano una grande opportunità di crescita per tutti. 🔗 Leggi su Dilei.it

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