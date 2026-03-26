Un tribunale negli Stati Uniti ha emesso una sentenza che riguarda sia Meta che Google, accusate di aver gestito le loro piattaforme social in modo tale da influenzare in modo negativo gli utenti, paragonando i social a una droga. La decisione si concentra su aspetti legali legati alla responsabilità delle aziende per i contenuti e l’impatto sulla salute mentale degli utenti. La sentenza rappresenta un punto di svolta nel settore digitale.

Un verdetto da un tribunale americano getta ombre pesanti sulla gestione di Meta e YouTube di Google. Per la giuria di Los Angeles sono colpevoli di aver creato dipendenza dai loro social e provocato gravi disagi psicologi a una ragazza di 20 anni, alla quale ora devono pagare 3 milioni di dollari come risarcimento in danni morali e materiali. Una sentenza storica che cambia la visione dei social in modo radicale, oltre ad aprire la strada a centinaia se non migliaia di nuove azioni legali. La causa contro i due colossi della Silicon Valley è stata avviata da Kaley G.M., ragazza oggi ventenne che ha raccontato in tribunale di essere stata fortemente coinvolta nell’uso dei social media fin da quando aveva solo sei anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Quei Social sono equiparabili a una droga”: dagli Usa sentenza storica contro Google e Meta

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