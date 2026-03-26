Oggi si chiude un capitolo nella carriera di Maurizio Gasparri, ex capogruppo politico. Mediaset, azienda di comunicazione, ha beneficiato di una legge del 2004 che regolarizzò alcune pratiche legate all’etere di proprietà dell’imprenditore. Questa normativa è conosciuta anche con il nome di Gasparri, collegato al suo ruolo nel processo legislativo.

Quanta ingratitudine! Questo starà pensando l’ex capogruppo Maurizio Gasparri al quale Mediaset deve tutto, visto che la legge del 2004 che sanò gli abusi dell’etere di Berlusconi porta il suo nome. La figlia, caspita, avrebbe dovuto portare più rispetto: se oggi lei è a capo di un impero mediatico che ha come core business la tv privata, se ha potuto accrescere la sua posizione monopolistica nel comparto della tv commerciale, deve tutto ciò al vecchio militante del Msi folgorato sulla strada di Arcore. E sì che papà Silvio non l’avrebbe mai fatto, lui che rispettava gli amici e coloro che gli garantivano con le loro fatiche, e mettendoci la faccia, i suoi interessi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quanta ingratitudine!, penserà Gasparri: oggi cala il sipario sulla sua sfolgorante e immeritata carriera

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