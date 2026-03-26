L’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord 2-0 in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. I gol sono stati segnati da Tonali e Kean. Con questa vittoria, la nazionale italiana si avvicina alla finale playoff per la qualificazione. La partita si è giocata senza ulteriori episodi significativi e permette all’Italia di mantenere vive le speranze di partecipare alla prossima rassegna mondiale.

L'Italia vince 2-0 contro l'Irlanda del Nord e vola nella finale playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. A Bergamo decisive nel secondo tempo le reti di Tonali e Kean. Il ct Gennaro Gattuso ha confermato le aspettative della vigilia schierando il 3-5-2 e confermando gli undici ipotizzati alla vigilia, con Kean e Retegui a far coppia in attacco supportati da Barella, Locatelli e Tonali in mezzo al campo. Sulle corsie esterne Dimarco e Politano, con il trio Mancini-Bastoni-Calafiori a protezione di Donnarumma. O'Neill ha schierato una formazione a specchio, con Donley unico riferimento offensivo e Price sulla trequarti, ma soprattutto una formazione abbottonata in attesa degli azzurri, partiti immediatamente col piede premuto sull'acceleratore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quanta fatica, ma Tonali e Kean spengono l'Irlanda: Azzurri a una vittoria dai mondiali

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Italia-Irlanda del Nord 2-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Tonali e Kean trascinano gli azzurri

Mondiali 2026, l’Italia ci crede: 2-0 contro l’Irlanda del Nord. Gattuso resuscita gli azzurri: prima Tonali, poi Kean. Contro chi si gioca la finaleLa Nazionale di Rino Gattuso vola in finale dei playffo di qualificazione dei Mondiali 2026.

Tutto quello che riguarda Quanta fatica

Discussioni sull' argomento Mondiali più vicini con Tonali e Kean. Italia-Irlanda del Nord 2-0; Tonali-Kean e l’Italia và: Irlanda del Nord stesa 2-0 con più fatica del previsto. La Nazionale è a 90 minuti dal mondiale; Tonali-Kean, l'Italia è in finale playoff! 2-0 all'Irlanda del Nord; Quanta fatica, ma Tonali e Kean spengono l'Irlanda: Azzurri a una vittoria dai mondiali | Libero Quotidiano.it.

So much suffering, but it was worth it Quanta fatica, ma ne è valsa la pena #TirrenoAdriatico Crédit Agricole Italia facebook