Quando tuo padre è una leggenda

Pozzuoli si appresta a organizzare un evento dedicato a una figura molto nota nel panorama dello spettacolo italiano, celebrando la carriera e le qualità umane di un attore che ha lasciato un segno significativo nel settore. La manifestazione intende ricordare il suo percorso artistico e il suo impatto sulla cultura nazionale.

Pozzuoli si prepara a rendere omaggio a una delle icone più amate dello spettacolo italiano, Lando Buzzanca, attraverso un evento speciale che ne celebra il talento, il carisma e l’umanità. Sabato 28 marzo 2026 alle ore 16.30, nella suggestiva cornice di Palazzo Toledo, sarà presentato il libro “Ma che sei figlio di Lando?” di Massimiliano Buzzanca. Più che una semplice presentazione editoriale, l’appuntamento si configura come un viaggio emozionante nella vita e nella carriera di Lando Buzzanca, protagonista assoluto della commedia italiana per decenni. Attraverso il racconto del figlio Massimiliano, emerge un ritratto inedito e profondamente umano dell’artista: non solo il volto celebre del cinema e della televisione, ma anche il padre, l’uomo di famiglia, capace di trasformare ogni momento quotidiano in un’occasione di sorriso. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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