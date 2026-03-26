Quando i musicisti raccontavano le battaglie

Durante il Novecento, alcuni musicisti hanno composto opere ispirate alla guerra, ma pochi hanno scelto di includere direttamente il parola “guerra” nel titolo. Tra questi, uno dei più noti è stato un compositore che ha affrontato il tema con un confronto diretto, distinguendosi per questa scelta esplicita. La sua musica riflette un rapporto particolare con eventi storici drammatici, spesso rappresentando le battaglie attraverso composizioni che ancora oggi suscitano attenzione.

Pur non essendo l’unico compositore ad aver trattato in epoca contemporanea la guerra come fonte di ispirazione musicale, Alfredo Casella è stato tra i pochissimi a utilizzare la scabrosa parola nel titolo. Correva il 1915, l’Europa era in fiamme e Casella, dopo aver assistito alla proiezione di immagini cinematografiche girate al fronte, scrisse Pagine di guerra – Quattro “films” musicali per pianoforte a 4 mani. Le sue suggestioni erano state «Nel Belgio: sfilata di artiglieria pesante tedesca», «In Francia: davanti alle rovine della cattedrale di Reims», «In Russia: carica di cavalleria cosacca» e «In Alsazia: croci di legno». Aggiungerà un quinto quadro, patriottico, «Nell’Adriatico: corazzate italiane in crociera», e fornirà del tutto anche una scintillante versione orchestrale nel 1918 (op. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Quando i musicisti raccontavano le battaglie Articoli correlati Quando Warhol portò a Ferrara le drag queen che raccontavano l’AmericaEra l’ottobre del 1975 quando Andy Warhol attraversò l’oceano per inaugurare personalmente, nelle sale di Palazzo dei Diamanti, una mostra che... De Rossi, Gasperini, belle le battaglie per il calcio, ma dovebbero farle non solo quando subiscono torti (Gazzetta)La Gazzetta in campo contro l'ipocrisia, cita anche Spalletti: “Se lo fanno solo quando subiscono torti, non vogliono salvare il calcio ma solo se... At 79, Eric Stewart Finally Breaks His Silence On The 10cc Split Tutto quello che riguarda musicisti raccontavano Argomenti discussi: Dentro il signor G: i suoi musicisti raccontano Gaber; Parole e musica, omaggio a Giorgio Gaber.