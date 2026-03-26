Quando c’erano le mura Il progetto ’Spezia Forte’ riparte dai mini documentari

Da lanazione.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un patrimonio storico, rimasto in parte sconosciuto e trascurato, torna alla luce attraverso una serie di mini documentari. Il progetto ’Spezia Forte’ mira a valorizzare i forti e le strutture militari della zona, con l’obiettivo di documentare e promuovere il passato difensivo della città. La ripresa delle riprese segna il rinnovato interesse per questi luoghi, spesso ignoti ai più.

Un patrimonio nascosto e dimenticato riprende vita: La Spezia rilancia la sua storia tra forti militari e memoria storica con nuovi quattro mini-documentari del progetto ’Spezia Forte’, dedicato al recupero e alla valorizzazione delle antiche mura della città, alla batteria Valdilocchi, al rifugio antiaereo Quintino Sella, al parco della Rimembranza e il parco delle Clarisse. L’iniziativa, realizzata dal giornalista Carlo Gabbiani, dallo storico Stefano Danese e dalla social media manager Alice Fregosi, consiste nella diffusione mensile sulle piattaforme social del Comune di quattro episodi da 12 minuti, pensati come un viaggio narrativo attraverso questi spazi simbolici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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