Quando c’erano le mura Il progetto ’Spezia Forte’ riparte dai mini documentari

Un patrimonio storico, rimasto in parte sconosciuto e trascurato, torna alla luce attraverso una serie di mini documentari. Il progetto ’Spezia Forte’ mira a valorizzare i forti e le strutture militari della zona, con l’obiettivo di documentare e promuovere il passato difensivo della città. La ripresa delle riprese segna il rinnovato interesse per questi luoghi, spesso ignoti ai più.

Un patrimonio nascosto e dimenticato riprende vita: La Spezia rilancia la sua storia tra forti militari e memoria storica con nuovi quattro mini-documentari del progetto ’Spezia Forte’, dedicato al recupero e alla valorizzazione delle antiche mura della città, alla batteria Valdilocchi, al rifugio antiaereo Quintino Sella, al parco della Rimembranza e il parco delle Clarisse. L’iniziativa, realizzata dal giornalista Carlo Gabbiani, dallo storico Stefano Danese e dalla social media manager Alice Fregosi, consiste nella diffusione mensile sulle piattaforme social del Comune di quattro episodi da 12 minuti, pensati come un viaggio narrativo attraverso questi spazi simbolici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quando c’erano le mura. Il progetto ’Spezia Forte’ riparte dai mini documentari Articoli correlati Leggi anche: Ravanusa riparte dai bambini: avviato il progetto che celebra i nuovi nati Le geografia del rischio tra le mura di casa: come difendersi dai ladriCresce il divario tra chi può permettersi tecnologie avanzate e chi resta esposto. Una raccolta di contenuti su Spezia Forte Discussioni sull' argomento Quando c’erano le mura. Il progetto ’Spezia Forte’ riparte dai mini documentari; Abate: Spezia molto forte, servirà attenzione senza pensare alla classifica; Scossa di terremoto a Fosdinovo sentito da Massa-Carrara a La Spezia, magnitudo 4,0: crollo in ufficio postale; Mi ricorda Van Basten, sarà il futuro dell'Italia per i prossimi 15 anni. Pio Esposito incoronato da Di Natale. Presentato il primo di una serie di minidocumentari sul progetto "La Spezia Forte", che racconta il Rifugio Antiaereo Quintino Sella. Un progetto che ha l'obiettivo di raccontare e valorizzare i forti e i luoghi storici recuperati della nostra città: dalla Batteria Valdilo - facebook.com facebook Abate: “Spezia molto forte, servirà attenzione senza pensare alla classifica” x.com