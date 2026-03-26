Giovedì 26 marzo, la vicesindaca con delega alle politiche educative ha visitato la scuola primaria

La vicesindaca con delega alle politiche educative, Chiara Bellini, giovedì (26 marzo) si è recata alla scuola primaria "Bruno Munari" di via Pescara a Miramare, dove ha incontrato le bambine e i bambini, le insegnanti e il personale scolastico, fermandosi a pranzo nella mensa dell’istituto. La visita rientra nel percorso di ascolto diretto e monitoraggio avviato dall’amministrazione comunale nell’ambito del nuovo piano triennale di controlli e verifiche sulle mense scolastiche. “La qualità di un pasto – sottolinea la vicesindaca Bellini – è il risultato di una filiera fatta di procedure, controlli e scelte quotidiane. Con questo piano vogliamo presidiare ogni passaggio, per offrire alle bambine e ai bambini un servizio sempre più sicuro, trasparente e rispondente alle aspettative delle famiglie”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Qualità dei pasti e trasparenza: la vicesindaca Bellini in visita alla mensa della primaria di via Pescara

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