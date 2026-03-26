Qualificazioni Mondiali - Diretta Sky Sport e NOW Playoff Andata - Palinsesto e Telecronisti

Sono stati annunciati orari, canali e telecronisti per le partite decisive dei playoff qualificazioni ai Mondiali, trasmesse in diretta su Sky Sport e sulla piattaforma NOW. La programmazione copre le sfide di andata, offrendo una copertura completa delle gare di calcio internazionale. La guida dettagliata permette di seguire facilmente gli appuntamenti più importanti delle qualificazioni.

Guida completa alle partite, con orari, canali e telecronisti Sky e NOW delle partite decisive. Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 26 appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e i match amichevoli. EUROPEAN QUALIFIERS - Giovedì sera si torna in campo per la decisiva fase playoff, con le semifinali che decreteranno quali tra le 16 squadre coinvolte accederanno alle finali. su Digital-News.it Guida completa alle partite, con orari, canali e telecronisti Sky e NOW delle partite decisive.. Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 26 appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e i match amichevoli. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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