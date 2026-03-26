Alcuni consumatori utilizzano un metodo rapido per pulire i ripiani del frigorifero, applicando una pellicola trasparente sui ripiani stessi. Questo procedimento permette di ridurre la frequenza di pulizia, poiché la pellicola facilita la rimozione di eventuali residui e schizzi. La procedura si può attuare senza smontare completamente i ripiani, limitando così i tempi necessari per la manutenzione dell'elettrodomestico.

Il frigorifero è uno di quegli angoli della cucina che puliamo il meno possibile. Non per pigrizia, ma perché richiede tempo: svuotarlo tutto, smontare i ripiani, passare il panno in ogni punto, rimontare. E intanto i residui di frutta e i liquidi lasciati dai cassetti della verdura (o di eventuali salse) si accumulano in silenzio, incrostandosi su vetro e plastica finché non diventano un problema. Un trucco che sta girando molto sui social, però, promette di semplificare parecchio le cose, e quel che serve è già in un cassetto della cucina: la pellicola trasparente. Perché mettere la pellicola in frigorifero?. Coprendo i ripiani con uno strato di pellicola trasparente, lo sporco non finisce direttamente sul vetro o sulla plastica, ma finisce sulla pellicola. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pulire il frigorifero col trucco della pellicola sui ripiani

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