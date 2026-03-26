Puglia maltempo | allerta temporali per il foggiano e neve per Gargano e subappennino dauno vento di burrasca per l’intera regione Protezione civile previsioni meteo

La protezione civile della regione ha diramato due allerte per le prossime ore. La prima riguarda temporali che interesseranno il foggiano e sarà valida fino alle 20. La seconda segnala nevicate sul Gargano e sul subappennino dauno, mentre in tutta la regione sono previsti venti di burrasca. Le previsioni meteo indicano condizioni di maltempo in diverse zone della Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati specie sulle aree appenniniche della Puglia settentrionale. Nevicate al di sopra dei 400-600 metri sui settori interni della Puglia settentrionale, con apporti al suolo generalmente moderati, fino a localmente abbondanti a quote più alte; nevicate previste anche al di sopra degli 800-1000 metri sui restanti rilievi meridionali, con apporti al suolo generalmente deboli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali per il foggiano e neve per Gargano e subappennino dauno, vento di burrasca per l’intera regione Protezione civile, previsioni meteo Articoli correlati Puglia, maltempo: allerta vento fino a burrasca, codice giallo per parte del foggiano Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dieci ore. Maltempo: parte della Puglia oggi in allerta, per temporali e vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteoAlcune regioni in Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Tutti gli aggiornamenti su Puglia maltempo allerta temporali per... Temi più discussi: Puglia, maltempo: allerta temporali; Il maltempo non si ferma, pioggia e temporali su Bari e provincia: allerta meteo per martedì; Allerta gialla prorogata in Puglia: temporali e forti venti fino al 18 marzo; Puglia in allerta Gialla: temporali e forti raffiche di vento nelle prossime 24 ore. Puglia, maltempo: allerta temporali e possibile neve per zone del foggiano Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 26 marzo, per dodici ore. Si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a ... noinotizie.it Maltempo, allerta meteo gialla domani 26 marzo per temporali: le regioni colpiteMaltempo intenso, vento forte e nevicate sull’Italia per la giornata di domani. La protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla per giovedì 26 marzo su nove regioni per rischio temporali. Le ... fanpage.it CUCCIOLI DA SOGNO FAVETTA CICORIA FAGIOLINO BIETOLA E RUCOLA DALLA PUGLIA APRIAMO LE DANZE NON SONO TAGLIE PICCOLE Ed ecco qui .. Da Mamma Lenticchia sono nati Legumi e ortaggi ... Dopo i primi vaccini li sposteremo nel b - facebook.com facebook Il Csm gela Decaro: Emiliano non può fare il consulente giuridico della Regione Puglia. Di Gabriele De Campis x.com