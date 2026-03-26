Puglia maltempo | allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

La protezione civile ha emesso un’allerta per la Puglia valida dalla mezzanotte per venti ore a causa di maltempo e temporali previsti nella regione. Le autorità monitorano la situazione e raccomandano attenzione alle condizioni atmosferiche in corso. Non sono stati segnalati danni o interventi di rilievo fino a questo momento.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.Venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali; mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo Articoli correlati Puglia, maltempo: allerta temporali Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta dalle 20 per ventiquattro ore. Arriva il mal tempo al Sud. Allerta piogge in Puglia Tutti gli aggiornamenti su Puglia maltempo allerta per temporali... Temi più discussi: Puglia, maltempo: allerta per vento di burrasca; Venti di burrasca e neve in arrivo: duplice allerta meteo in Capitanata - FoggiaToday; Allungata l'allerta meteo sulla Puglia: maltempo anche oggi; Puglia in allerta Gialla: temporali e forti raffiche di vento nelle prossime 24 ore. Maltempo, allerta meteo gialla domani 27 marzo per temporali e vento forte: le regioni colpiteAncora piogge e neve al Centro Sud e venti di burrasca su tutta l’Italia. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani, venerdì 27 marzo 2026, l’allerta meteo gialla in nove regioni: ... fanpage.it Maltempo Abruzzo: pioggia, neve e temporali. Per domani allerta giallaArrivata anche sulla nostra regione l'attesa perturbazione che ha imbiancato e raffreddato il nord Italia nelle scorse ore: temporali lungo la costa, neve a bassa quota e per domani l'allerta gialla d ... rete8.it Le forti raffiche di vento che stanno interessando la Puglia hanno provocato danni anche nel nord Barese, con diversi interventi a Barletta. Un palo dell’illuminazione pubblica è stato sradicato dalla forza del vento ed è caduto su una utilitaria in transito su via - facebook.com facebook Giovedì 26 Marzo 2026, edizione delle 13.00, #Notizie aggiornate da #Puglia e #Basilicata nel TG condotto in studio da Antonella Losignore x.com