È stata pubblicata la Cartoguida del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano, realizzata dall’Ente Parchi del Ducato. La guida è disponibile gratuitamente e distribuita da alcuni giorni sul territorio del parco. La pubblicazione fornisce informazioni cartografiche sulla zona e sarà consegnata ai visitatori e alle strutture locali.

È stata appena pubblicata la Cartoguida del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano, realizzata dall’Ente Parchi del Ducato e da qualche giorno in distribuzione gratuita sul territorio. Uno strumento utile per turisti e visitatori che, finalmente, "mette insieme" l'offerta di fruizione dell'ex Parco dello Stirone e dell'ex Riserva Geologica del Piacenziano che dal 2012 formano il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano. Una carta in formato 100x70 centimetri stampata sia sul fronte sia sul retro. Sul fronte la scala della cartografia è 1:33000 ed è rappresentato tutto il Parco, i principali sentieri realizzati... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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