È stato approvato un investimento di 800mila euro destinato alla manutenzione straordinaria della strada provinciale 15

Un investimento complessivo di 800mila euro per la manutenzione straordinaria della strada provinciale 15 "della Valmalenco", nel tratto compreso tra il km 12+365 e il km 12+490, nei territori di Chiesa in Valmalenco e Caspoggio. L’intervento, per il quale la Provincia di Sondrio ha approvato il progetto esecutivo, si è reso necessario dopo i cedimenti localizzati dei muri di sostegno dei mesi scorsi, che avevano già imposto misure temporanee di sicurezza, tra cui il senso unico alternato sulla corsia di monte. Sono in programma opere di consolidamento strutturale per ripristinare le condizioni di sicurezza e stabilità del tratto stradale, considerato strategico per la viabilità della Valmalenco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Provinciale più sicura con 800mila €

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