Propaganda Live Diego Bianchi in delirio per le toghe rosse | lo show su La7

Nella puntata speciale di Propaganda Live trasmessa su La7, il conduttore ha espresso entusiasmo per le toghe rosse, con riferimenti a un linguaggio poetico e un tono affettuoso. La trasmissione, andata in onda il lunedì sera, ha registrato una media di oltre un milione e 350mila spettatori, con una quota di share pari al 9 per cento. Il pubblico di sinistra ha seguito con attenzione il dibattito.

Afflato bucolico, endecasillabi, lirismo. Propaganda Live si piazza al lunedì sera su La7, in versione “speciale-referendum giustizia”, e il pubblico di sinistra, particolarmente esaltato, apprezza: 1 milione e 357mila spettatori e 9.8% di share, terzo programma più visto della prima serata. Diego Bianchi in arte Zoro e i suoi ospiti, da Paolo Celata a Francesca Schianchi, sono tutti particolarmente su di giri. La cronaca politica sembra lasciare spazio alle trombette. Filippo Ceccarelli, firma di Repubblica, chiede di far rivedere il video con cui la premier Giorgia Meloni ha commentato la sconfitta del Sì. «C’è un dettaglio gentile, per una volta, che sfugge al controllo della cronaca politica ufficiale e che fa da colonna sonora al video di Giorgia Meloni, bucolico, la premier tra le fronde - sottolinea -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Propaganda Live, Diego Bianchi in delirio per le toghe rosse: lo show su La7 Articoli correlati Propaganda Live, Diego Bianchi a Niscemi per documentare la franaRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Asse medici-toghe rosse, il delirio di Magistratura democratica: “Consigli” per far saltare le politiche del governoI medici pro-migranti difesi dalle toghe pro-migranti riguardo il caso dei certificati medici falsi per evitare ai migranti di andare nel Cpr. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Propaganda Live Temi più discussi: Propaganda Live - Il venerdì alle 21.15; Propaganda Live, stasera La7 'cancella' Diego Bianchi: il motivo dello stop improvviso; Propaganda Live, questa sera lo speciale referendum. Anticipazioni e ospiti; Propagandalive, Speciale Referendum - la replica della puntata del 23/3/2026. Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, lunedì 23 marzo 2026Propaganda Live con Diego Bianchi torna stasera, 23 marzo 2026, su La7: le anticipazioni, gli ospiti della puntata di oggi, streaming tv ... tpi.it Speciale Referendum - Propaganda Live - Questa sera alle 21.15Lunedì 23 marzo, in prima serata, appuntamento con Propaganda Live - Speciale Referendum, che, con il suo caratteristico stile satirico e ironico, dedicherà la puntata al referendum sulla giustizia, t ... la7.it “Straniero” @subsonicaofficial ft. @tarawave a Propaganda Live Rivedi l’esibizione completa al link in bio sul sito La7.it #propagandalive - facebook.com facebook La nuova Ricetta del Cuore di @leonardoparata direttamente da Ostuni #propagandalive x.com