Venerdì alle 21:00 si disputa l’amichevole tra la nazionale di Spagna e quella di Serbia. La partita si svolge in serata e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni per entrambe le squadre. Il confronto tra le due selezioni si svolge in un contesto privo di competizioni ufficiali, con obiettivi principalmente di allenamento e valutazione.

Spagna-Serbia è un’amichevole e si gioca venerdì alle 21:00: notizie, statistiche, diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. La Spagna al posto di questa amichevole con la Serbia avrebbe dovuto disputare la cosiddetta Finalissima contro l’Argentina, partita secca in cui si affrontano, ogni quattro anni, i campioni d’Europa e quelli del Sudamerica. In origine il match doveva andare in scena in Qatar ma, a causa degli eventi bellici che in queste settimane stanno scuotendo il Medio Oriente, la Uefa è stata costretta ad individuare un’altra sede. L’accordo, però, alla fine non è stato trovato, con la federazione argentina che ha rifiutato l’ipotesi Madrid con una ripartizione di tifosi 50:50 ed altre soluzioni, sempre in nel continente europeo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Spagna-Serbia: l’ombra di un tabù infrangibile

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