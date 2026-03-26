Pronostico Marocco-Ecuador | il GOL è certo

Da ilveggente.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si affrontano in una partita amichevole internazionale due nazionali in preparazione al prossimo torneo mondiale. L'incontro si svolge in un contesto di allenamenti e test, con particolare attenzione alle strategie offensive e difensive delle squadre. Entrambe le selezioni puntano a mettere a punto le proprie formazioni, con una previsione di gol sicuro durante il match.

Marocco-Ecuador è un’amichevole internazionale in preparazione al prossimo Mondiale: probabili formazioni e pronostico  Sì, vero che al momento il Marocco è campione d’Africa dopo la sentenza arrivata la scorsa settimana per via di quello che il Senegal ha fatto durante la finale abbandonando il campo e rientrando dopo, ma non sappiamo quanto questa nazionale senta sua questa vittoria. Crediamo poco. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La prima volta che il Marocco gioca – a campo neutro – dopo aver perso appunto in casa, davanti al pubblico amico, la massima competizione continentale. Una ferita che vuoi o non vuoi è aperta e rimarrà aperta anche se il ricorso fatto dal Senegal dovesse essere respinto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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