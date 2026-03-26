Pronostico Cile-Capo Verde | il cammino inizia bene

La partita tra Cile e Capo Verde apre la fase a gironi della Fifa Series, un torneo organizzato dalla FIFA per squadre non qualificate ai Mondiali. Si svolge in un contesto di competizione internazionale e si può seguire attraverso vari canali di trasmissione. Le formazioni scelte e le probabili strategie saranno al centro dell'attenzione prima del calcio d'inizio.

Cile-Capo Verde è una partita della fase a gironi della Fifa Series: dove vederla, formazioni e pronostico La prima partita della Fifa Series, che sì, è un torneo organizzato appunto dal massimo organo mondiale, per quelle squadre che non hanno la possibilità di andare al Mondiale. Il Cile incontra Capo Verde in Australia, un torneo che praticamente non ha nessun valore. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Mezze amichevoli messe in un contesto diverso, solo questo è la Fifa Series. Ma si gioca, sempre. E quindi il Cile dovrà in qualche modo cercare di rendere unica questa manifestazione dopo le delusioni in Patria e in generale nel continente per la mancata qualificazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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