Pronostici Ucraina-Svezia | marcatore e tiri in porta

La semifinale di playoff tra Ucraina e Svezia si disputa a Valencia, senza che il fattore campo favorisca una delle due squadre. La Svezia ha raggiunto questa fase grazie al percorso svolto in Nations League, mentre l’Ucraina si presenta con l’obiettivo di qualificarsi al Mondiale. La partita prevede previsioni su eventuali marcatori e tiri in porta, senza ulteriori analisi o considerazioni.

Pronostici Ucraina-Svezia: la semifinale di questo playoff si gioca a Valencia, il fattore campo non fa la differenza La Svezia è arrivata a questa fase, quindi alla semifinale per il Mondiale, solamente perché aveva fatto un ottimo cammino in Nations League. Il girone è stato disastroso. Ma contro l’Ucraina le possibilità di andare avanti ci sono. (AnsaFoto) – Ilveggente.it A livello tecnico quelli che per la cronaca saranno gli ospiti, hanno sicuramente qualcosa in più rispetto ai gialloblù di casa, in questo caso. La Svezia ha degli uomini davvero forti e che, forse, quando hanno capito di non aver nessuna possibilità di prendersi il Mondiale dal proprio raggruppamento, si sono lasciati le cartucce per questa partita da dentro o fuori. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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