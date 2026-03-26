Pronostici Italia-Irlanda del Nord | marcatore e tiratori

Per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, si aspetta una sfida tra Italia e Irlanda del Nord. Sono disponibili diverse opzioni di scommessa sul marcatore e sui giocatori più attivi in fase di tiro. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, che devono ottenere punti fondamentali. Le scommesse si concentrano su chi potrebbe segnare e quanti tiri potrebbero essere effettuati durante l'incontro.

Le dritte in chiave player building del match valido per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali: le opzioni sul tavolo Un match da non fallire. A Bergamo l’ Italia ospita un’ Irlanda del Nord di certo non irresistibile per archiviare positivamente la prima sfida valida per i play off per i prossimi Mondiali. Un appuntamento da tempo cerchiato in rosso dalla compagine di Gattuso che parte con i favori del pronostico dalla propria parte. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Con il dilemma Kean ancora da sciogliere, chi è certo di una maglia da titolare è Retegui. Rigorista degli Azzurri, l’ex centravanti dell’ Atalanta si trova assolutamente a suo agio nello scacchiere di Gattuso: le cinque reti messe a referto nelle Qualificazioni Mondiali ne fanno il top-scorer dell’Italia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Italia-Irlanda del Nord: marcatore e tiratori Articoli correlati Italia Irlanda del Nord, ipotesi calci di rigore: ecco i tiratori più accreditatiMercato Inter, la pista Diaby è pronta a riaccendersi? Occhio all’incastro che riguarda anche Salah! Bernardo Silva, depennata una squadra dal futuro... Pronostici Milan-Inter: marcatore e tiratori del matchMilan-Inter, i pronostici della gara: le dritte sulla stracittadina meneghina, le dritte in chiave player building Rafa Leao. Tutti gli aggiornamenti su Pronostici Italia Irlanda del Nord... Temi più discussi: Pronostico Italia-Irlanda del Nord quote semifinale playoff Mondiali; Pronostico Italia-Irlanda del Nord: analisi e probabili formazioni 26/03/2026 Qualificazioni Mondiali; Italia-Irlanda del Nord pronostico e quote, la chicca dell'esperto; Italia-Irlanda del Nord, O'Neill: Ci crediamo anche se sappiamo che sarà difficile. Italia-Irlanda del Nord pronostico e quote, la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Italia-Irlanda del Nord con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto dei Playoff Mondiali. calciomercato.com Italia-Irlanda del Nord, ora Gattuso non può sbagliare: pronosticoPronostico Italia-Irlanda del Nord quote statistiche semifinale playoff Mondiali 2026 in programma a Bergamo giovedì 26 marzo alle 20.45 ... gazzetta.it Pronostici del 26 marzo 2026: qualificazioni ai Mondiali con Italia-Irlanda del Nord https://www.calciomagazine.net/pronostici-26-marzo-2026-243013.html - facebook.com facebook