Oggi 26 marzo si svolgono le semifinali dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026, con gare secche che prevedono eventuali supplementari e rigori in caso di parità. In questa data, le principali partite mettono alla prova le squadre coinvolte, tra cui quella allenata da Gattuso, in attesa di conoscere il risultato che determinerà la qualificazione.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 26 marzo. Le semifinali dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 si giocano su gara secca, con eventuali supplementari e rigori in caso di parità. La Nazionale manca da una fase finale da Brasile 2014, con Cesare Prandelli commissario tecnico, e per cercare di porre rimedio a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 26 marzo: l’ora della verità per Gattuso e i suoi Azzurri

Articoli correlati

Leggi anche: L’ora dell’orgoglio Nazionale. Gattuso-azzurri, fiducia totale . Calafiori: "Grande opportunità»

Leggi anche: Per Chiara Ferragni è arrivata l’ora della verità: oggi la sentenza definitiva, momenti di tensione

Altri aggiornamenti su Pronostici di oggi 26 marzo l'ora della...

Temi più discussi: Manchester City-Real Madrid, pronostico e quote ottavi di finale Champions League 2025/26; Eccellenza & Promozione Calabrese - i Pronostici della 26^ Giornata, GIOCA CON NOI!; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 13/1526 di sabato 21 marzo 2026; Calcio / Prima Categoria B e C 25-26, i pronostici, il programma e gli arbitri della 25^ giornata: Biagioli vs Ferreyra atto secondo.

Pronostici del 26 marzo 2026: qualificazioni ai Mondiali con Italia-Irlanda del NordGiovedì 26 marzo si giocano le gare dei playoff delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026. Tra queste c’é anche la delicatissima sfida che a Bergamo vedrà di fronte l’Italia di Rino Gattuso e l’Ir ... calciomagazine.net

Pronostici Europa League | Le quote e le previsioni sul ritorno degli ottavi (oggi 19 marzo 2026)Pronostici Europa League: si torna in campo per il ritorno degli ottavi di finale, che definirà le squadre che si qualificheranno ai quarti. ilsussidiario.net

Tra exit poll e pronostici sballati. Vi ricordate la figura di m. storica del sondaggista Masia alle politiche del 2006 Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/tra-exit-poll-e-pronostici-sballati-la-figura-di-m-storica-del-sondaggista-masi - facebook.com facebook

Questa è la maxistoria di tutti i pronostici sbagliati di Italo Bocchino #ReferendumGiustizia2026 x.com