Il Partito Democratico di Lecco ha precisato che il progetto Bione riceve 10 milioni di euro già inseriti nel bilancio, senza rischi finanziari. L’intervento si inserisce nel dibattito pubblico sul centro sportivo, con l’obiettivo di chiarire la posizione politica e ribadire l’impegno per investimenti concreti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali dettagli tecnici o tempistiche specifiche.

"Impegno assunto 6 anni fa mantenuto: investiti 3,6 milioni (spogliatoi, atletica, indoor, tribune, palazzetto, piscina). Regazzoni: condizioni economiche ci sono oggi, scadenza prestito giugno 2026. Delibera non approva progetto, ma pubblico interesse. Se condizioni non soddisfacenti, Comune può fermarsi senza rimborso. Associazioni incontrate, quasi totalità favorevole" Il Partito Democratico Città di Lecco interviene nel dibattito sul centro sportivo del Bione per ristabilire con chiarezza i fatti e segnare una differenza politica netta. È evidente che per le opposizioni il Bione non rappresenti una priorità: lo dimostrano settimane di polemiche strumentali, allarmismi e tentativi di rallentare un percorso atteso da anni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Progetto Bione, il PD: "Avanti con investimenti e scelte concrete. 10 milioni già a bilancio, nessun rischio"

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Fattore Lecco spiega, in 11 punti, il progetto per rifare il Bione (e non mancano le polemiche, chiaramente). Cresce, intanto, la petizione dei cittadini e a breve si terrà la nuova seduta della commissione. - facebook.com facebook