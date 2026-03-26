Progetti contro la desertificazione commerciale | approvata candidatura degli hub San Leonardo Pablo e Montanara

La Giunta Comunale ha approvato la candidatura di tre hub di prossimità, denominati Pablo, Montanara e San Leonardo. Questi progetti mirano a rafforzare l’economia urbana, sostenere il rete del commercio di vicinato e favorire interventi di rigenerazione urbana nei quartieri interessati. La decisione riguarda l’avvio di iniziative per contrastare la desertificazione commerciale nelle aree coinvolte.

Il modello di governance si fonda su un Accordo di partenariato, sottoscritto da 11 enti, che vede il Comune di Parma nel ruolo di capofila La Giunta Comunale ha approvato la candidatura degli Hub di prossimità Pablo, Montanara e San Leonardo, con l’obiettivo di rafforzare l’economia urbana, sostenere il commercio di vicinato e promuovere processi diffusi di rigenerazione urbana. Il Comune potrà ora trasmettere la candidatura alla Regione Emilia-Romagna, per approvazione ufficiale. L’Hub Pablo, sottoscritto da 12 imprese, si sviluppa in una porzione del quartiere caratterizzata da una significativa presenza residenziale e da una storica vocazione commerciale, lungo gli assi di via Gramsci, viale Piacenza, via Savani, via Fleming e via Abbeveratoia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Progetti contro la desertificazione commerciale: approvata candidatura degli hub San Leonardo, Pablo e Montanara Articoli correlati Hub urbani, Confcommercio Rimini: “Un passaggio decisivo contro la desertificazione commerciale”“La pubblicazione del Bando regionale sugli Hub urbani e di prossimità rappresenta un passaggio decisivo per rendere finalmente operative le... Un milione contro la desertificazione commerciale: il piano di Confcommercio per non far "morire" le impreseUn piano da un milione di euro a fondo perduto per le imprese e una massiccia campagna di marketing territoriale.