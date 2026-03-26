Prof accoltellata il video dell' aggressione

Un video mostra l'aggressione avvenuta mercoledì in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove un ragazzo di 13 anni ha ferito con un coltello la sua insegnante di francese. La ripresa, effettuata con lo smartphone dallo stesso studente, registra i momenti dell'aggressione e si è diffusa sui social network. La docente è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate.

Lo studente 13enne che ha accoltellato, nella giornata di mercoledì, la sua professoressa di francese a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, aveva ripreso l’aggressione in diretta social con il suo smartphone. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Prof accoltellata, il video dell'aggressione Articoli correlati Prof accoltellata a Trescore Balneario: spunta il video dell’aggressioneUn episodio di violenza senza precedenti scuote la comunità di Trescore Balneario (Bergamo). Professoressa Chiara Mocchi accoltellata a scuola da uno studente 13enne, il video dell'aggressioneMercoledì 25 marzo Chiara Mocchi, professoressa di francese nella scuola media Leonardo Da Vinci a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, è... Prof accoltellata, il ragazzo ha ripreso tutto: il video choc dell'aggressione Una selezione di notizie su Prof accoltellata Temi più discussi: Prof aggredita da alunno, una mamma: A mio figlio hanno rotto il braccio. Nessuno ci ascolta; Studente 13enne accoltella l'insegnante a scuola. Indossava una maglietta con la scritta Vendetta; Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Le mamme dopo l'accoltellamento di un'insegnante: Hanno assistito tre ragazzi, lei una professoressa modello. Prof accoltellata, il ragazzo ha ripreso tutto: il video choc dell'aggressioneCentotredici secondi di terrore trasmessi in tempo reale, un countdown verso la violenza che trasforma uno smartphone in un’arma di propaganda brutale. Dura esattamente un minuto e ... ilmattino.it Il video dello studente che accoltella la prof a scuola: La ucciderò, a 13 anni non posso finire in prigioneIl 13enne che il 25 marzo ha accoltellato la professoressa a scuola a Trescore Balneario (Bergamo) ha trasmesso l'aggressione in diretta su un gruppo Telegram ... fanpage.it Prof accoltellata a Bergamo: la maglietta e le armi del 13enne. #tg1 - facebook.com facebook Prof accoltellata a Bergamo, il manifesto dello studente: "Le piace umiliarmi, la ucciderò" | Ecco il testo integrale x.com