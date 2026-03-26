Prof accoltellata il tredicenne su Telegram | Non ho trovato il coraggio di uccidere mio padre Infrangere le regole è il brivido più grande della mia vita
Un tredicenne ha accoltellato un’insegnante a Trescore. Su Telegram, il ragazzo aveva scritto di sentirsi molto isolato e di aver desiderato trasgredire le regole, arrivando a confessare di aver pensato di uccidere suo padre ma di non aver trovato il coraggio. L'episodio si è verificato in una scuola della zona, e le forze dell'ordine stanno indagando sulle motivazioni che hanno portato all'aggressione.
Un tredicenne accoltella l'insegnante a Trescore: su Telegram aveva confessato il suo profondo isolamento e il desiderio di trasgressione L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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