Dopo quattordici anni, la Procura generale ha pubblicato il suo nuovo bilancio sociale, evidenziando una riduzione degli organici del 30%. La decisione di rendicontare i risultati arriva con l’obiettivo di analizzare i processi lavorativi e individuare eventuali aree di miglioramento. Il documento offre una panoramica sulla situazione attuale dell’ente, illustrando le sfide legate alla gestione delle risorse umane.

Dopo 14 anni, la Procura generale presenta il nuovo bilancio sociale. Perché "era il momento di fare un rendiconto, anche per migliorare i nostri processi lavorativi. Lo abbiamo fatto con risorse interne, lavorando la sera e nel fine settimana per non sottrarre tempo ed energie al lavoro ordinario", spiega Ciro Cascone, avvocato generale di Bologna. Dal bilancio emerge una carenza "cronica negli uffici giudiziari. Qui manca un sostituto pg sugli 11 previsti in organico, oltre ai tre magistrati della pianta organica flessibile, e abbiamo una scopertura del 31,7% per il personale amministrativo". E la domanda è lecita: "Quale azienda riesce a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Procura generale. Allarme organici: "Carenze del 30%"

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