La procura di Nocera Inferiore avrà un nuovo procuratore, Luigi Alberto Cannavale. La nomina è stata approvata ieri pomeriggio dal Consiglio superiore della magistratura con un voto unanime. La decisione si basa sulla delibera pubblicata ufficialmente, che formalizza l’incarico a Cannavale per la guida dell’ufficio giudiziario.

Luigi Alberto Cannavale è il nuovo Procuratore di Nocera Inferiore. La delibera del Cms è stata pubblicata ieri pomeriggio, con il voto dal plenum del Csm all’unanimità. Cannavale prende il posto di Antonio Centore. Arriva da Salerno, dove aveva svolto anche il ruolo di Procuratore aggiunto. Magistrato di ottime doti professionali, Cannavale vanta un'enorme esperienza presso diverse procure ad alto tasso di densità criminale mafiosa. A Napoli, ad esempio, aveva ricoperto il ruolo di sostituto nella Dda Antimafia, dove ha sviluppato "la trattazione - si legge nella scheda - la trattazione di procedimenti complessi, in cui ha dimostrato grande intuito investigativo, doti di coordinamento e indirizzo della polizia giudiziaria, conseguendo brillanti risultanti in punto di resa dibattimentale”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Procura di Nocera Inferiore, a guidarla sarà Luigi Cannavale

Articoli correlati

Procuratore capo a Nocera Inferiore, il Csm indica Luigi CannavaleLa proposta passerà ora al Plenum per la ratifica ufficiale, chiudendo così la fase di transizione iniziata lo scorso giugno con il pensionamento di...

Nocera Inferiore: 3 arresti per droga, armi e detenzione di esplosiviNel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire esclusivamente a...

Una selezione di notizie su Procura di Nocera Inferiore a guidarla...

Temi più discussi: Procura di Nocera Inferiore, a guidarla sarà Luigi Cannavale; Il Csm nomina Cantone procuratore della Repubblica di Salerno; Raffaele Cantone è il nuovo Procuratore Capo di Salerno; Procure Salerno e Nocera, il plenum Csm ratifica le nomine di Cantone e Cannavale.

Procure Salerno e Nocera, il plenum Csm ratifica le nomine di Cantone e CannavaleÈ Raffaele Cantone il nuovo procuratore capo di Salerno. La sua nomina, a capo dell’ufficio requirente salernitano, è stata votata ieri pomeriggio dal plenum (in quattro ... ilmattino.it

Procura di Salerno, verso la nomina di CantoneStampa C’è anche la nomina di Cantone alla guida della Procura della Repubblica di Salerno tra i punti all’ordine del giorno del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura convocato per domani ... salernonotizie.it

CANNAVALE NUOVO PROCURATORE DI NOCERA INFERIORE. CARDEA NUOVO PROCURATORE AGGIUNTO DI SALERNO Luigi Alberto Cannavale è invece il nuovo procuratore di Nocera Inferiore. La nomina, all'unanimità, è arrivata nella seduta di q - facebook.com facebook