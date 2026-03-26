Privilèges | se The White Lotus vi sembrava estremo cosa succede davvero negli hotel di lusso? La nuova serie sulle suite più esclusive di Parigi

In una recente intervista all'Unifrance Rendez-Vous di Parigi, gli attori Manon Bresch e Melvil Poupaud hanno parlato delle esperienze vissute negli hotel di lusso. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche delle suite più esclusive e sui servizi offerti ai clienti. La conversazione ha offerto uno sguardo diretto sulle dinamiche di questi ambienti, senza approfondimenti su motivazioni o interpretazioni.

È una residenza-fortezza, si chiama Citadel e ha come general manager dell’hotel Edouard (Melvil Poupaud), maniacale e ossessivo, avvolto in rigide regole e protocolli di ferro. Tutto cambia in un battito di ciglia quando decidere di assumere per un programma di reintegro la detenuta Adele (Manon Bresh), in prigione per tentato omicidio. La ragazza segue un regime di libertà vigilata, che la riporta dietro le sbarre ogni sera (in una situazione alla Orange is the new black, per capirci). Tra i due scatta una strana complicità, una sorta di reciproca dipendenza che viene spiegata piano piano con episodio dopo episodio, tra ogni tipo di eccesso e colpi di scena. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Privilèges: se The White Lotus vi sembrava estremo, cosa succede davvero negli hotel di lusso? La nuova serie sulle suite più esclusive di Parigi Articoli correlati The White Lotus 4 approda a Saint-Tropez, ecco la nuova location di lussoLa nuova stagione di The White Lotus è ambientata a Saint-Tropez, tra le mura dello Château de La Messardière, location iconica scelta per il nuovo... The White Lotus 4, la nuova serie sarà girata in un castello sulla Costa AzzurraLa quarta stagione di The White Lotus avrà come set principale il castello a 5 stelle Château de la Messardière a Saint-Tropez, location di lusso tra...