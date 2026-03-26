Prime dimissioni anche in Fi Gasparri lascia per Craxi Plauso di Marina

Dopo la sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia, considerato un tema centrale per il partito, Maurizio Gasparri si è dimesso dalla carica di senatore e capogruppo in Parlamento. La decisione è stata annunciata a pochi giorni dalla consultazione referendaria e ha ricevuto un commento positivo da parte di un esponente del partito, che ha espresso apprezzamento per la scelta. A sua sostituzione, è stata indicata una nuova figura alla guida del gruppo.

Roma, 26 mar. (askanews) – Stefania Craxi capogruppo al Senato al posto di Maurizio Gasparri: a tre giorni dalla sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia, storico cavallo di battaglia di Silvio Berlusconi, anche in Forza Italia arrivano le prime dimissioni. “Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico”, dichiara l’ex presidente dei senatori. Ma il passo indietro va proprio nella direzione di quel rinnovamento auspicato dalla famiglia Berlusconi da tempo. Ambienti vicini a Marina Berlusconi fanno trapelare che l’avvicendamento è un’iniziativa del gruppo parlamentare ma ribadiscono che la presidente di Finivest da tempo sostiene una sempre maggiore apertura della classe dirigente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Gasparri si dimette: "Decisione autonoma". Arriva Stefania Craxi. Il plauso di Marina Berlusconi: "Da tempo sostengo l'apertura della classe dirigente"In giornata, secondo quanto si apprende, Maurizio Gasparri si dimetterà dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Leggi anche: Forza Italia, Gasparri lascia e arriva Craxi: Marina Berlusconi soddisfatta per rinnovo classe dirigente