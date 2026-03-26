Primavera gelata | temporali vento e neve tornano a sorpresa in Abruzzo

Una perturbazione atmosferica sta interessando la regione, con temporali, venti forti e un calo improvviso delle temperature. Sono previste raffiche di vento intense e possibili nevicate, in particolare nelle zone montuose e collinari. L'allerta gialla è stata diramata per temporali e condizioni meteorologiche avverse, che potrebbero verificarsi nelle prossime ore.

Pescara - Allerta gialla per temporali e raffiche intense, brusco calo termico e possibili nevicate anche a quote collinari: l’inverno non è ancora finito Nuovo peggioramento in arrivo sull’Abruzzo, dove la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per la giornata di domani a causa di temporali, venti di burrasca e possibili mareggiate lungo le coste. Il quadro meteorologico conferma un vero e proprio colpo di coda dell’inverno, con un deciso abbassamento delle temperature e il ritorno della neve anche a quote relativamente basse. Alla base del peggioramento c’è la discesa di una saccatura di origine artica dal Nord Europa, destinata a generare un ciclone sull’Adriatico. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Primavera gelata: temporali, vento e neve tornano a sorpresa in Abruzzo Articoli correlati Leggi anche: Temporali, forte vento e neve, poi la svolta: nel weekend arriva l'assaggio di primavera Leggi anche: Primavera in ritardo sull’Italia, tornano piogge, vento forte e neve a quote basse: le previsioni dell’esperto