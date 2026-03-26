Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso oggi non è ancora stato aggiornato, ma l’ultimo dato ufficiale risale al 25 marzo 2026, con una quotazione media di circa 0,517 €Smc, equivalenti a 54,75 €MWh. La variazione rispetto ai giorni precedenti non è stata comunicata, e il valore attuale resta da confermare. Non sono stati forniti dettagli su eventuali variazioni di prezzo o tendenze recenti.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 26 Marzo 2026, non è ancora disponibile, ma l’ultimo dato ufficiale risale al 25 Marzo 2026, con una quotazione media di circa 0,517 €Smc (pari a 54,75 €MWh). La conversione da euroMWh a euroSmc è stata effettuata considerando il coefficiente standard di 1 MWh = 10,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una certa volatilità, con una fase di rialzo tra il 20 e il 24 Marzo, seguita da una correzione al ribasso negli ultimi giorni. Dopo aver toccato un picco di 62,96 €MWh (0,588 €Smc) il 20 Marzo 2026, il prezzo è sceso progressivamente, attestandosi sotto i 55 €MWh (0,514 €Smc) il 25 Marzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso Tutto quello che riguarda Prezzo gas oggi PSV quanto vale oggi il... Temi più discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 24 marzo 2026; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, giovedì 19 marzo; Valore PSV febbraio 2026: prezzo gas in calo ma il mercato resta incerto; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Sabato 21 marzo 2026. Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrossoQuanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento Il valore del PSV oggi Alla data del 24 Marzo 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale ... quifinanza.it Aggiornamento PUN e PSV di oggi, venerdì 13 marzoNella giornata di oggi venerdì 13 marzo, il PUN luce si attesta a 0,14658 €/kWh, rispetto al valore di 0,14359 €/kWh registrato ieri. La variazione giornaliera risulta pari a +2,1% ... facile.it #Vergara, valutazione in aumento. Il Napoli fissa un prezzo molto alto Da inizio stagione (o più precisamente dall'ultimo aggiornamento di dicembre 2025, quando il suo valore di mercato era di 2,5 milioni di euro), il classe 2003 ha visto schizzare la propria - facebook.com facebook Il gas c'è, il problema è il prezzo. I danni dei missili iraniani per l'Italia. Di @DavideMattone x.com