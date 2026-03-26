Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Da quifinanza.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo del gas all’ingrosso oggi non è ancora stato aggiornato, ma l’ultimo dato ufficiale risale al 25 marzo 2026, con una quotazione media di circa 0,517 €Smc, equivalenti a 54,75 €MWh. La variazione rispetto ai giorni precedenti non è stata comunicata, e il valore attuale resta da confermare. Non sono stati forniti dettagli su eventuali variazioni di prezzo o tendenze recenti.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 26 Marzo 2026, non è ancora disponibile, ma l’ultimo dato ufficiale risale al 25 Marzo 2026, con una quotazione media di circa 0,517 €Smc (pari a 54,75 €MWh). La conversione da euroMWh a euroSmc è stata effettuata considerando il coefficiente standard di 1 MWh = 10,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una certa volatilità, con una fase di rialzo tra il 20 e il 24 Marzo, seguita da una correzione al ribasso negli ultimi giorni. Dopo aver toccato un picco di 62,96 €MWh (0,588 €Smc) il 20 Marzo 2026, il prezzo è sceso progressivamente, attestandosi sotto i 55 €MWh (0,514 €Smc) il 25 Marzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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