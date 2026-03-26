Legacoop ha segnalato un previsto aumento dei prezzi che potrebbe interessare i prodotti venduti nei primi giorni di aprile, con una crescita stimata fino al 20 per cento. Questa variazione si prevede possa influire sui costi di beni di consumo durante il periodo pasquale, creando potenzialmente difficoltà per le famiglie italiane. La notizia arriva in un momento in cui l’attenzione dei consumatori è rivolta alle spese legate alle festività.

Nell’uovo di Pasqua gli italiani rischiano di trovare un’amara sorpresa, quella cioè di prezzi destinati ad andare fuori controllo proprio a partire dai primissimi giorni di aprile, con aumenti che sfioreranno il 20%. E’ in arrivo infatt una stangata sugli scaffali dei supermercati, a partire da quelli principali come Coop e Conad. Ma non sono esclusi ulteriori aumenti in futuro, generalizzati tra le strutture di vendita, se la guerra in Medio Oriente non finirà a breve e nel caso dunque continuino le ripercussioni sul rincaro del petrolio. L’annuncio lo dà il presidente nazionale di Legacoop, Simone Gamberini, intervenuto a un dibattito organizzato dall’associazione ’Il Tiro’: "Gli scaffali Coop e di altre strutture subiranno aumenti dopo Pasqua, più o meno dal 7% al 15%, se non interverranno azioni regolatorie". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prezzi, Legacoop dà l’allarme: "Dopo Pasqua la stangata"

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