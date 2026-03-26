Previsioni meteo Roma e Lazio | oggi forte vento pioggia e temperature quasi invernali

Oggi a Roma e nel Lazio si prevede un cambiamento climatico con vento forte, pioggia intensa e temperature che si abbassano significativamente rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni meteo sono caratterizzate da precipitazioni diffuse e raffiche di vento che interessano tutta la regione. Le temperature si attestano su valori quasi invernali, segnando un calo rispetto alle medie stagionali.

Forte vento, pioggia e crollo delle temperature sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 26 marzo. Venerdì miglioramento ma sempre freddo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Previsioni meteo Roma e Lazio 12 febbraio: forte pioggia e temporali, temperature in calo nel weekendTorna il maltempo su Roma e Lazio, oggi pioggia e temporali, venerdì breve tregua e sabato sarà la giornata più critica.

Previsioni meteo Roma e Lazio 6 gennaio: festa della Befana sotto alla pioggia e temperature in caloPioggia intensa e temperature in calo fino a massime di 12 gradi sono le previsioni del meteo a Roma per domani, 6 gennaio, giorno della Befana.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Previsioni meteo

Temi più discussi: Meteo a Roma: da mercoledì arrivano pioggia e freddo. Le previsioni fino a domenica; Le previsioni del meteo a Roma, nel Lazio e in Italia; Meteo Roma: oggi cielo coperto, Domenica 22 pioggia e schiarite, Lunedì 23 nubi sparse; Allerta gialla Roma e Lazio 18 marzo: forti raffiche di vento, poi brusco calo delle temperature.

Meteo, dopo l'affondo invernale migliora per la Domenica delle PalmeLa perturbazione n.9 del mese, un fronte freddo nord atlantico, avanza dal pomeriggio di oggi (25 marzo) per occupare tutto il Paese tra 26 e 27. meteo.it

Pasquetta con la pioggia anche nel 2026? A Roma torna il meteo tradizionale: cosa dicono le previsioniPasquetta 2026: ci sarà la pioggia? A Roma torna il meteo tradizionale: tempo incerto e variabile per il 6 aprile, tra schiarite e rovesci. funweek.it

In Italia torna l'inverno e porta con sé neve e piogge: le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/y5btwwbk - facebook.com facebook

Veneto, le previsioni meteo per mercoledì 25 marzo 2026. A cura di Giuseppe Mucci di Rai Meteo. x.com