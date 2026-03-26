Domenica 19 aprile 2026 ore 19:00 presentazione del libro “Una ecologia dell’uomo” di Michele Montanaro. Dialogherà con l’autore S. Em. Cardinale Matteo Maria Zuppi Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI. Coordina l’incontro Gabriella Fenocchio Basilica di San Paolo Maggiore Via dei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Presentazione del libro "Una ecologia dell’uomo" di Michele Montanaro

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