Preghiera del mattino 26 Marzo 2026 | affidiamoci all’infinita Misericordia del Signore

Il 26 marzo 2026, una preghiera del mattino invita i fedeli a rivolgersi all’infinita Misericordia del Signore. Il giovedì è dedicato al silenzio e all’incontro con Gesù Eucaristia, momento in cui si chiede di affidare la giornata al Signore attraverso una preghiera condivisa. La sequenza di parole si concentra sull’atto di affidamento e sulla devozione quotidiana.

Il giovedì è il tempo del silenzio e dell’incontro con Gesù Eucaristia: rivolgiamo insieme al Signore questa preghiera del mattino per affidargli la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo viverlo in grazia. Cristo pane vivo e farmaco di immortalità fortifica in questa giornata le nostre anime. Abbiamo peccato Signore, abbiamo molto peccato. Lava le nostre colpe nella Tua Misericordia senza limiti e guidaci alla vita eterna. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 26 Marzo 2026: affidiamoci all’infinita Misericordia del Signore Articoli correlati Preghiera del mattino, 21 Marzo 2026: affidiamoci a Maria SantissimaIniziamo questo sabato affidandoci al Cuore Immacolato di Maria con la preghiera del mattino: sia Lei la nostra luce e sostegno a ogni passo del... Preghiera del mattino, 4 Marzo 2026: “Voglio seguirti Signore”Nel giorno dedicato a San Giuseppe, iniziamo con la preghiera del mattino: chiediamo al Custode del Redentore il dono della costanza e la grazia di... Altri aggiornamenti su Preghiera del mattino 26 Marzo 2026... Temi più discussi: Triduo Pasquale 2026; Il Consiglio ecumenico delle chiese invita la comunità ecumenica globale alla preghiera per la pace; Un grazie al nostro amico Festa. La preghiera continua; Varese, in migliaia al campo del Vivirolo per la fine del Ramadan: Una giornata meravigliosa. Preghiera del mattino, 25 Marzo 2026: per il dono di una fede incrollabile, come Giuseppe e MariaInizia la Solennità dell'Annunciazione con la preghiera del mattino per chiedere una fede incrollabile guardando a Giuseppe e Maria. lalucedimaria.it Preghiera del mattino, 24 Marzo 2026: chiediamo la grazia di non sprecare il tempoAffidati ai Santi Angeli Custodi con la preghiera del mattino per ricevere la loro protezione e camminare sereni in ogni momento. lalucedimaria.it Santa Rita da Cascia agostiniana. . Buonasera, insieme a tutte le vostre intenzioni di preghiera, questa sera vogliamo accogliere l’invito del Santo Padre a pregare per la pace nel mondo, perché ogni guerra abbia fine - facebook.com facebook