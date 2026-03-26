Il 16 marzo scorso, un velivolo teleguidato italiano di tipo Predator B è stato distrutto durante un attacco di un drone iraniano presso la base di Ali al Salem in Kuwait. Secondo fonti dell'Ageei e di Aerospazionews, si tratta di un drone gestito dal personale del 32° Stormo di Amendola, situato a Foggia. L'incidente ha coinvolto un velivolo appartenente all'aeronautica militare italiana.

iL drone a pilotaggio remoto colpito in Kuwait IL 16 marzo scorso nell'attacco di un drone iraniano all'hangar della base di Ali al Salem Il 20 dicembre 2023, per la prima volta l'MQ-9 Predator B, aveva volato in Italia su rotte dedicate esclusivamente al traffico aereo pilotato. Il primo volo sperimentale era stato effettuato dal 32° Stormo dell’Aeronautica Militare di Amendola, gestito da controllori del traffico aereo militari, in sinergia con Enac ed il supporto operativo di Enav. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Armati irrompono in un ufficio postale, prendono in ostaggio un cliente e lo minacciano di morte (ma é una esercitazione) 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Predator teleguidato da Amendola distrutto in un attacco iraniano

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