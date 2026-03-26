prato resta in bilico coalizioni fragili serve ancora tempo

A Prato la situazione politica rimane incerta, con alleanze ancora poco solide. Il centrodestra potrebbe ufficializzare le decisioni già nei prossimi giorni, dato che è previsto un incontro tra i rappresentanti regionali dei partiti della coalizione. Per quanto riguarda il centrosinistra, anche la prossima settimana potrebbe essere caratterizzata da tensioni e discussioni sulla formazione del nuovo governo locale.

Se il centrodestra potrebbe sciogliere le riserve in questi giorni (dopodomani è in programma un coordinamento tra i referenti regionali dei partiti della coalizione), per il centrosinistra anche la prossima potrebbe essere una settimana di passione. E non solo perché ci avviciniamo alla Pasqua. Se la candidatura dell’ex sindaco Biffoni, attuale consigliere regionale dem, sembra ormai certa, ci sarebbero ancora alcune mosse da definire e sensibilità interne da armonizzare. Tanto per dirne una: quella tra l’ex sindaco e il governatore Eugenio Giani, demiurgo (assieme all’assessora Cristina Manetti) della lista "Orgoglio per Prato" che vedrebbe Rosanna Sciumbata capolista, esattamente come alle regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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