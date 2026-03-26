Pozzuoli catena si sgancia dalla gr 2 operai feriti | uno è grave

Durante le fasi finali dei lavori per la costruzione di un pontone galleggiante nel porto di Pozzuoli, una catena si è staccata causando l'incidente. Due operai sono rimasti feriti, uno in modo grave. L'episodio si è verificato nel corso delle operazioni di cantiere, senza ulteriori dettagli sulle cause. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti stanno svolgendo i rilievi.

Il dramma si è consumato proprio durante le fasi finali dei lavori per la realizzazione di un pontone galleggiante al porto di Pozzuoli. Operai e macchine, dopo sei mesi di interventi, erano pronti a lasciare spazio alle fasi di collaudo e all’inaugurazione prevista domani mattina con il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, quando dal braccio di una gru si è sganciata una catena che sorreggeva una rampa metallica che ha travolto due operai. Ad avere la peggio è stato il 39enne Angelo Giustiniani, napoletano residente nel quartiere di Barra e dipendente di un’azienda napoletana subappaltatrice dei lavori. L’operaio è stato colpito in maniera violentissima alla testa e al volto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Pozzuoli, catena si sgancia dalla gr. 2 operai feriti: uno è grave Articoli correlati Leggi anche: Incidente sul lavoro al Porto di Pozzuoli, feriti tre operai: uno è grave Leggi anche: Pozzuoli, incidente al pontone galleggiante: due operai feriti, uno è in coma Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pozzuoli catena si sgancia dalla gr 2... Temi più discussi: Pozzuoli, catena si sgancia dalla gr. 2 operai feriti: uno è grave; Si sgancia catena da gru, grave operaio; Pozzuoli, operaio grave dopo incidente sul lavoro. La mamma: Vi prego, salvatelo; ULTIM'ORA| Paura al porto di Pozzuoli, si sgancia catena della gru del pontone: operaio ferito gravemente. Si sgancia catena da gru, grave operaioUn operaio rischia la vita a causa di un brutto incidente sul lavoro nel porto di Pozzuoli dove erano in corso le operazioni di allestimento del nuovo pontone galleggiante (la cui inaugurazione in pro ... ilroma.net Incidente al porto di Pozzuoli, grave un operaioTre persone ferite, due lievemente, da una catena metallica che si è sganciata da una rampa di accesso al pontone antibradisismo ... rainews.it Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli Questa mattina, presso la Sala Giunta del Comune di Pozzuoli, abbiamo compiuto un passo importante per la tutela della nostra comunità: si è ufficialmente costituito l’Osservatorio territoriale di prevenzione sulle dipend - facebook.com facebook Operaio ferito gravemente in incidente sul lavoro nel porto di Pozzuoli. Altri due in condizioni più lievi mentre issavano pontone antibradisismo #ANSA x.com