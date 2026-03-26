Povertà da crisi finanziaria a un' opportunità | a Parma un convegno sul sovraindebitamento

A Parma si è svolto un convegno dedicato al sovraindebitamento, focalizzato sui mezzi legali, l'educazione finanziaria e le soluzioni condivise per aiutare chi si trova in difficoltà economiche. L'incontro ha riunito esperti e rappresentanti istituzionali per discutere strategie e strumenti utili a offrire una seconda possibilità ai debitori, mantenendo comunque un equilibrio con le esigenze dei creditori.

Affrontare il sovraindebitamento attraverso strumenti legali, educazione finanziaria e risposte comuni che permettano una seconda possibilità al debitore, garantendo al contempo la sostenibilità per i creditori. Se ne parlerà domani, venerdì 27 marzo, a Parma (Palazzo del Governatore, piazza Garibaldi, 19) nel corso del convegno organizzato dall’associazione Ricrediti, in collaborazione con Comune di Parma, associazioni impegnate nel settore del microcredito e dell’educazione finanziaria, e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Sul contrasto e la prevenzione delle crisi da sovraindebitamento si concentrerà l’intervento dell’assessora regionale al Contrasto alla povertà e Legalità, Elena Mazzoni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Povertà, da crisi finanziaria a un'opportunità: a Parma un convegno sul sovraindebitamento Articoli correlati Pensioni, Codici: giovani a rischio povertà e sovraindebitamentoIl Focus Censis–Confcooperative evidenzia un calo drastico del tasso di sostituzione: Codici chiede un nuovo patto sociale per evitare un boom del... Educazione finanziaria, webinar gratuiti di Poste Italiane. Guida per evitare il sovraindebitamentoFirenze, 16 marzo 2026 – Diffondere una maggiore consapevolezza nelle scelte economiche e aiutare i cittadini a gestire risparmi e investimenti. Approfondimenti e contenuti su Povertà da crisi finanziaria a... Temi più discussi: Povertà educativa: un adolescente su 4 non ha libri; Povertà estrema: a New York; Referendum: Bonelli, Meloni politicamente sconfitta, serve alternativa per cambiare il Paese; Cuba nel mirino di Trump: dialogo, minacce e nuova Dottrina Monroe. La crisi dei fondi di private credit. Apollo limita i prelievi. Il faro BceIl debito ombra genera allarmi da una sponda all'altra dell'Oceano Atlantico. Dopo la crisi finanziaria del 2008 questa parte del sistema finanziario globale era cresciuta ... ilmessaggero.it Finanza ombraIl credito privato sta diventando un problema per la stabilità finanziariaFondi sempre più diffusi raccolgono capitali promettendo rendimenti elevati, ma operano senza i controlli tipici delle banche ... linkiesta.it Imprenditrice e politica, da sempre rivendica: «Sono l'emblema di tutto ciò che detestate. Voi non volete combattere la povertà, volete combattere la ricchezza» #Politica - facebook.com facebook Welfare e innovazione in Puglia: 5 milioni di euro per 31 progetti di impatto sociale. L'assessore Cristian Casili: "Puntiamo su telemedicina, contrasto alla povertà educativa e inclusione digitale per trasformare la qualità della vita" x.com