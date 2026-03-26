povera anche la santa il giochetto del garantismo cinico di quelli che ora dicono che non si doveva dimettere

In un contesto politico caratterizzato da dimissioni di figure di governo, si osserva come alcuni sostenitori del garantismo abbiano modificato il loro atteggiamento, passando da critiche a posizioni più accomodanti. Le tensioni e le polemiche legate alla crisi politica hanno portato a una serie di reazioni contrastanti, con commentatori e politici che ora si mostrano meno severi nei confronti delle decisioni prese dalle alte cariche istituzionali.

Donzelli: “Santanchè? Non si arriverà alla sfiducia. Arriverà il passo indietro” Santanchè si è dimessa. La frecciata a Meloni: "Fedina penale immacolata" Ora che le teste del governo cadono come uva matura, ora che anche i più nerboruti frontmen del No si sono rilassati in poltrona e concordano, come nulla fosse stato, sulla necessità di una riforma, viene persino facile considerare plausibili certi commenti, tutti garantisti, persino l’onore delle armi, letti a proposito della sempre spregiata “Pitonessa”, la ministra che ha detto “obbedisco”. Poi si può farlo con più eleganza o con pura ipocrisia, dipende dallo stile, ma l’intendimento e l’esito del giochetto di società è lo stesso: usare la testa mozzata di Daniela Santanchè, fingendo di rispettarla, per lanciarla contro Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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