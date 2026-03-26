Posticipata la partita del PSG in Ligue 1 tra i due incontri di Champions con il Liverpool

La partita di Ligue 1 del PSG contro il Lens è stata rinviata, e questa decisione è arrivata prima degli incontri di Champions League contro il Liverpool. La modifica del calendario interessa quindi il programma della squadra francese, che avrebbe dovuto affrontare il match di campionato tra le due sfide europee. La data del recupero non è ancora stata comunicata.

"> Rinviato il Cruciale Incontro del PSG contro il Lens. Il Paris Saint-Germain (PSG) si trova ad affrontare una situazione di grande importanza nel suo calendario. L’attesissimo incontro di Ligue 1 contro il Lens, previsto per l’11 aprile, è stato ufficialmente posticipato a metà maggio. La decisione è stata presa dalla Ligue de Football Professionnel (LFP) con l’obiettivo di fornire ai giocatori del PSG un periodo di riposo supplementare tra i due incontri dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool. Questa modifica al programma del PSG è fondamentale, data la presenza di competizioni ad alto livello che richiedono prestazioni al massimo livello. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Posticipata la partita del PSG in Ligue 1 tra i due incontri di Champions con il Liverpool. Articoli correlati Ligue 1: riaperta del tutto la lotta Champions, Psg ancora primoParigi (Francia) 23 marzo 2026 - La Ligue 1 si candida al ruolo di campionato più spettacolare per il finale di stagione. Kvara come Giano bifronte: spento in Ligue 1, alieno in Champions. La sua motivazione oscilla a seconda del livello della partitaLa doppietta ai danni del Chelsea ha riacceso il dibattito su un Kvara “double face”: evanescente in Ligue 1, fenomenale in Champions. Liverpool-Galatasaray 4-0: gol e highlights | Champions League Tutto quello che riguarda Posticipata la partita del PSG in Ligue... Temi più discussi: Rinviata la partita di domenica tra Piedimulera e Casale; Play Off mondiali, Italia in campo insieme ad altre nazionali. Ferme serie A e serie B. Rinviata anche la partita della Ternana; Maltempo, impianti sportivi chiusi a Catanzaro: rinviata la partita con il Modena. Problemi di viabilità anche in provincia; Serie D, girone D. Rinviata la gara tra Tropical Coriano e Desenzano. Partita posticipata. Il big match con Lucca slitta di un giorno. Si giocherà domenica 29 marzo alle 18Dopo la gara di questa sera a Casale Monferrato la Mens Sana metterà nel mirino la sfida contro l’altra ... msn.com Ufficiale: posticipata la gara tra Inter U23 e Trento, ecco quando si giocheràLa Lega Pro ha comunicato la nuova data e l'orario della partita inizialmente in programma domenica 29 marzo ... msn.com RACCOLTA DIFFERENZIATA - VARIAZIONE Si avvisa la cittadinanza che la raccolta differenziata di plastica, vetro e umido/ organico prevista da calendario oggi, è posticipata a domani GIOVEDÍ 26 MARZO. La raccolta differenziata press - facebook.com facebook Posticipata la sfida contro il FC Zürich La gara di Hoval Promotion League tra FC Lugano U21 e FC Zürich U21, inizialmente in programma sabato 28 marzo 2026, è stata posticipata di comune accordo tra le due Società. La partita verrà disputata x.com