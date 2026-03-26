Porto di Gioia Tauro consegnato il posto di controllo frontaliero

L’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha completato la consegna ufficiale del posto di controllo frontaliero presso il porto di Gioia Tauro al ministero della Salute. La consegna riguarda il luogo dedicato alle ispezioni frontaliere svolte all’interno del porto. La messa in funzione di questa struttura avviene in conformità alle procedure di controllo e verifica degli standard sanitari e di sicurezza.

Realizzato dall’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, per un importo di 2,7 milioni, rappresenta il risultato concreto di un progetto di collaborazione tra le istituzioni L’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha ufficialmente consegnato al ministero della Salute il posto unico di ispezione frontaliera del porto di Gioia Tauro. Il progetto è stato realizzato secondo i più avanzati criteri di efficienza, integrazione funzionale e cooperazione interistituzionale. La nuova infrastruttura, situata in prossimità dell’area operativa del Terminal Mct, è stata costruita in base alle normative vigenti e in stretta collaborazione con le amministrazioni competenti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Porto di Gioia Tauro, consegnato il posto di controllo frontaliero Articoli correlati Maltempo, porto di Gioia Tauro fermo per il forte ventoLe autorità hanno deciso di interrompere le operazioni di movimentazione per motivi di sicurezza, 17 unità restano in rada in attesa di miglioramento... Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi”Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi” Nel porto di Gioia Tauro cinque container di materiale bellico per Israele Ci sono cinque container... Una raccolta di contenuti su Porto di Gioia Tauro consegnato il... Temi più discussi: Il porto di Gioia Tauro è al centro del traffico d’armi verso Israele. Il ruolo del colosso Msc; Finanziamento di 2 milioni per la trasformazione digitale del porto di Gioia Tauro; Conferenza stampa sull’ispezione di container sospetti al porto di Gioia Tauro - Pressenza; Gioia Tauro resta vigile: altra nave sospetta per Israele in arrivo il 27. Nuovo posto di controllo frontaliero nel porto di Gioia TauroL'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio ha ufficialmente consegnato al ministero della Salute il Posto unico di ispezione frontaliera del Porto di Gioia Tauro. (ANSA) ... ansa.it Porto di Gioia Tauro, consegnato il nuovo posto d'ispezione frontalieraL’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha ufficialmente consegnato al ministero della Salute il Posto unico di ispezione ... reggio.gazzettadelsud.it Porto Gioia Tauro: insediato il nuovo comitato di gestione - facebook.com facebook Pubblicato il bando da 98 milioni di euro per collegare il porto di Gioia Tauro alla A2 x.com