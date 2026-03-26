La Commissione europea ha annunciato che quattro piattaforme di contenuti per adulti, tra cui Pornhub, Stripchat, Xnxx e XVideos, sono considerate in violazione del Digital Services Act, la normativa europea sui servizi digitali. La valutazione preliminare si basa su un'analisi delle pratiche di queste piattaforme rispetto alle disposizioni della legge europea. La decisione fa parte di un procedimento di verifica avviato nei confronti di questi servizi online.

La Commissione europea ha stabilito, in via preliminare, che quattro grandi piattaforme di contenuti per adulti (Pornhub, Stripchat, Xnxx e XVideos) violano il Digital Services Act (Dsa), la legge europea sui servizi digitali. Secondo Bruxelles, non hanno adottato misure efficaci per proteggere i minori dall’esposizione a materiale pornografico. Le conclusioni sono il risultato di un’indagine avviata il 27 maggio 2025 e rappresentano uno dei passi più concreti compiuti finora dall’Unione europea nella battaglia per la sicurezza online dei più giovani. Cosa contesta la Commissione Europea. Al centro delle contestazioni c’è un meccanismo di accesso tanto semplice quanto inadeguato: per entrare su queste piattaforme basta fare clic su un pulsante e dichiarare di avere più di 18 anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - PornHub, Stripchat, Xnxx e XVideos fuorilegge, il parere della Commissione Ue

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