La Commissione europea ha annunciato che alcuni siti di contenuti per adulti, tra cui Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos, sono stati trovati inadempienti rispetto al Digital Services Act. La verifica preliminare ha evidenziato che queste piattaforme non hanno adottato misure adeguate per impedire l'accesso dei minori ai contenuti pornografici presenti sui loro servizi.

La Commissione europea ha preliminarmente riscontrato che Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos hanno violato il Digital Services Act (DSA) per non aver protetto i minori dall’esposizione a contenuti pornografici sui loro servizi. Le conclusioni preliminari della Commissione indicano che Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos non hanno identificato e valutato con la dovuta diligenza i rischi che le loro piattaforme comportano per i minori che accedono ai loro servizi. Anche laddove i rischi sono stati identificati, Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos non hanno condotto una valutazione approfondita, in quanto non hanno utilizzato metodologie oggettive e complete. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pornhub e siti per adulti, la Ue: “Non hanno protetto i minori, violata la legge”

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