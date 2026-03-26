Ieri sera nel centro di Pontecagnano Faiano si è verificata una lite tra due uomini stranieri in via Europa, che ha richiesto l'intervento dei carabinieri della compagnia di Battipaglia. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla vicenda o sui soggetti coinvolti.

Attimi di forte tensione ieri sera nel pieno centro di Pontecagnano Faiano. In via Europa è scoppiata una violenta lite tra due stranieri che ha richiesto il pronto intervento dei carabinieri della compagnia di Battipaglia. Quando gli uomini dell'Arma, guidati dal capitano Samuele Bileti, sono giunti sul posto, il presunto aggressore si era già dileguato. Il secondo uomo, rimasto inizialmente sul posto, ha rifiutato le cure mediche e ha lasciato la zona poco dopo. Sono in corso le indagini dei militari per chiarire i motivi dell'alterco e rintracciare l'altra persona coinvolta. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Pontecagnano, lite in strada fra due uomini: indagini in corso

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