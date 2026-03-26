Ponte Nossa in lutto con il sindaco Morto il papà ferito con la motosega mentre tagliava un albero

A Ponte Nossa si è verificata una tragedia che ha colpito la comunità locale. Un uomo di 77 anni è morto dopo aver subito una ferita mentre tagliava un albero con una motosega. Nonostante abbia chiamato il figlio in tempo, un’emorragia ha causato il decesso. I funerali sono stati programmati per venerdì 27 marzo alle 15.

PONTE NOSSA. Cristoforo Mazzoleni, 77 anni, è riuscito a chiamare il figlio al telefono, ma nel frattempo un’emorragia l’ha stroncato: venerdì 27 marzo alle 15 i funerali. Tragico epilogo per un infortunio nel bosco, nella mattinata di mercoledì 25 marzo a Ponte Nossa. Cristoforo Mazzoleni, che tutti chiamavano Bepi, pensionato di 77 anni, stava tagliando una pianta quando si è ferito con la motosega. Il profondo taglio alla gamba destra ha interessato l’arteria femorale e l’uomo è deceduto per un’emorragia che ha causato una repentina perdita di sangue. Drammatici i soccorsi: il pensionato, che era nato il 17 maggio 1948, dopo essersi ferito era riuscito a telefonare al figlio Stefano, sindaco del paese, per chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ponte Nossa in lutto con il sindaco. Morto il papà, ferito con la motosega mentre tagliava un albero Articoli correlati Tragedia a Ponte Nossa, anziano muore mentre taglia la legna con una motosegaTragedia nella mattina di mercoledì 25 marzo a Ponte Nossa, dove un anziano di 78 anni ha perso la vita mentre tagliava dei ceppi di legno con una... Tragedia mentre pota gli alberi con una motosega: pensionato muore dissanguato a Ponte NossaPonte Nossa (Bergamo), 25 marzo 2026 – Tragedia in provincia di Bergamo, a Ponte Nossa.